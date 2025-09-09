Gabon: L'alphabétisation, levier de dignité et d'inclusion

9 Septembre 2025
Gabonews (Libreville)
Par COMPMD

Ce 8 septembre 2025, à l'occasion de la Journée internationale de l'alphabétisation, la Fondation Ma Bannière, représentée par sa Fondatrice Madame Zita Oligui Nguema, a procédé à la réhabilitation complète du centre d'alphabétisation d'Akebé Ville.

Ce projet s'inscrit dans notre volonté d'agir pour l'inclusion sociale, l'émancipation individuelle et l'accès équitable au savoir.

Ce centre rénové offre désormais un cadre propice à l'apprentissage pour toutes celles et ceux qui n'ont jamais eu ou qui retrouvent aujourd'hui le chemin des mots.

L'alphabétisation n'est pas seulement un apprentissage fonctionnel.

Elle est un acte de justice.

Un outil d'émancipation.

Un droit fondamental.

À travers cette action, la Fondation Ma Bannière réaffirme son engagement à construire un Gabon où personne n'est laissé pour compte.

Merci à tous les partenaires, éducateurs, apprenants et habitants d'Akebé Ville pour leur mobilisation.

