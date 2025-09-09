Gabon: Louise Pierrette Mvono visite l'Ecole nationale de développement rural d'Oyem

Louise Pierrette Mvono, ministre en charge de la Planification et de la Prospective, en séjour à Oyem, a visité l'École nationale de développement rural (ENDR) en août dernier.

L'École nationale de développement rural (ENDR) en pleine mutation. La ministre de la Planification et de la Prospective l'a visitée. Elle se félicite d'ailleurs de sa réhabilitation. Elle sort de cette visite, toute satisfaite.

"Je viens de visiter l'École nationale de développement rural et j'ai été contente d'observer que des bâtiments nouvellement restaurés sont prêts à recevoir des étudiants", a affirmé la membre du gouvernement de la 5e République. Et de poursuivre qu'à travers cette école, beaucoup d'activités peuvent être menées, en assurant que "la formation est la base de tout processus de développement".

Cette école, aux dires de Madame la ministre, peut contribuer à la mise en oeuvre de la vision et de la décision "brave" du chef de l'État, celle de mettre fin à l'importation des poulets de chair dès janvier 2027.

Elle a rassuré l'administration de cet établissement que sa collègue en charge de l'Agriculture y tient fortement pour que le projet de société du président de la République se réalise. Elle n'a pas manqué d'apprécier à sa juste valeur l'idée d'avoir des cliniques pour vulgariser les techniques d'agriculture intelligente.

"Je pense qu'il est possible de trouver des partenaires pour accompagner l'école dans l'agriculture intelligente, un secteur qui peut beaucoup intéresser nos jeunes", a fait savoir la ministre de la Planification et de la Prospective, Louise Pierrette Mvono.

Avec plusieurs métiers de l'agriculture, d'agrobusiness, d'aquaculture, de porciculture, d'aviculture, d'apiculture, de cuniculture, de boviculture, d'aviculture, de carpiculture, l'École nationale de développement rural a un fort potentiel et peut réaliser des résultats, si possible, à court terme. Le Gabon peut tendre sans doute vers son autonomie alimentaire.