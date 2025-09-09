Gabon: Le Chef de l'État reçoit la Commission nationale du suivi de l'arrêt de la Cour internationale de Justice et s'entretient avec les Présidents des Hautes Juridictions

Le Président de la République, Chef de l'État, Son Excellence Brice Clotaire Oligui Nguema, a reçu ce jour les membres de la Commission nationale chargée du suivi de l'arrêt rendu le 19 mai 2025 par la Cour internationale de Justice (CIJ), relatif à la délimitation terrestre et maritime ainsi qu'à la souveraineté sur certaines îles entre le Gabon et la Guinée Équatoriale.

Conduite par son président, M. Dieudonné Aba'a Owono, la délégation est venue présenter au Chef de l'État le rapport de ses travaux, menés à l'issue de la première session d'échanges avec leurs homologues de la République de Guinée Équatoriale. Ces concertations avaient pour objectif de définir les modalités d'exécution de la décision de ladite Cour.

Au terme de ces échanges, plusieurs avancées significatives ont été enregistrées, bien que certains points demeurent à approfondir. Les prochaines étapes porteront notamment sur la délimitation des frontières terrestres, l'examen de la souveraineté sur l'île Mbanié et la mise en place d'un cadre de coopération concernant la frontière maritime.

Le Président de la République a réitéré son attachement au respect scrupuleux du droit international, ainsi qu'à la préservation des relations fraternelles et de bon voisinage entre le Gabon et la République de Guinée Équatoriale.

Dans un second temps, le Chef de l'État, Président du Conseil supérieur de la magistrature, a échangé avec les Présidents des Hautes Juridictions. Cette séance de travail a porté sur les orientations relatives au bon fonctionnement de leurs juridictions et, plus largement, de la justice gabonaise dans son ensemble.

À l'orée de la tenue prochaine du Conseil supérieur de la magistrature, le Chef de l'État a exprimé sa volonté de voir la justice nationale s'inscrire pleinement dans le concert des nations, en adéquation avec les exigences et les ambitions de la Cinquième République.