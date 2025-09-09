Gabon: Le Chef de l'État honoré par la jeunesse entrepreneuriale gabonaise

En marge du Conseil des ministres tenu ce lundi 08 septembre 2025, Mme Gninga chaning zenaba, Ministre de l'Entrepreneuriat, du Commerce et des PME-PMI, a saisi l'occasion pour remettre en mains propres à Son Excellence Brice Clotaire Oligui Nguema, Président de la République, Chef de l'État, Chef du Gouvernement, deux symboliques présents offerts par les jeunes entrepreneurs gabonais.

Ces présents dont un tableau d'art contemporain et un trophée d'honneur sont issus de la cérémonie finale du Concours National du Grand Prix de l'Entrepreneuriat. Ils ont été décernés au Chef de l'État en reconnaissance de son engagement fort et constant en faveur du développement de l'entrepreneuriat au Gabon, sous la Cinquième République.

À travers ce geste, les jeunes entrepreneurs ont souhaité exprimer leur profonde gratitude au Président de la République pour son leadership, sa vision et son soutien indéfectible à l'autonomisation des jeunes et à la promotion des PME/PMI.

Ce moment solennel témoigne de la reconnaissance d'une jeunesse engagée, déterminée à accompagner les efforts du Chef de l'État pour bâtir un Gabon plus fort, plus inclusif et économiquement souverain.