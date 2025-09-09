Afrique: L'Irlande finance un projet à hauteur de 200 000 euros pour un commerce mondial équitable

Dans un récent communiqué de presse émis ce 8 septembre par l’OMC (Organisation mondiale du commerce), l’Irlande a annoncé une nouvelle contribution de 200 000 euros de Fonds pour l’application des normes et le développement du commerce. Ce fonds, connu sous le sigle STDF, soutient les pays en développement dans le renforcement de leurs capacités sanitaires et phytosanitaires, aussi appelées SPS.

Ce nouveau financement permettra de soutenir la mise en œuvre de la stratégie 2025-2030 du STDF intitulée « Faciliter un commerce sûr pour atteindre les objectifs mondiaux », et dans cette initiative l’Afrique n’est pas en reste.

L’objectif est de promouvoir un commerce plus inclusif en renforçant les capacités SPS (capacités sanitaires et phytosanitaires). Le fonds aide notamment à améliorer la sécurité alimentaire et les systèmes de santé animale et végétale, en particulier en Afrique. Ces efforts permettent aux producteurs, y compris les femmes et les jeunes, de mieux exploiter les débouchés du commerce agroalimentaire mondial.

La Directrice générale de l’OMC, Mme Ngozi Okonjo-Iweala a salué l’initiative irlandaise. La même source nous apprend qu’elle a souligné que cette aide permettra aux agriculteurs et producteurs de respecter les normes internationales et de mieux accéder aux marchés mondiaux.

Elle a également précisé que le soutien de l’Irlande contribuera à des pratiques agricoles plus résilientes, à des communautés plus saines et à une croissance commerciale plus durable.

Le ministre d'État irlandais chargé du Développement international, Neale Richmond, a rappelé que ce don reflète l’engagement de l’Irlande à soutenir les plus vulnérables. Il a insisté sur l’importance de bâtir un système commercial plus équitable et plus sûr, au service de tous. Indique le communiqué.

Il faut dire que le STDF travaille en étroite collaboration avec des institutions internationales comme la FAO, l’OMS, la Banque mondiale et l’Organisation mondiale de la Santé animale.

Sous la direction de l’OMC, ensemble, ces partenaires appuient les pays en développement dans l’adoption de normes SPS (capacités sanitaires et phytosanitaires) conformes aux exigences du commerce international.

À travers plus de 260 projets réalisés, le STDF contribue activement à la réalisation des Objectifs de développement durable des Nations Unies. Il renforce la résilience des systèmes alimentaires face aux crises, au changement climatique et aux conflits. Il place aussi l’égalité des sexes au cœur de ses actions.

Au Sénégal, par exemple, apprend-on de ce communiqué, un projet soutient l’intégration des femmes dans les chaînes de valeur agricoles grâce à des formations SPS.

Dans un contexte mondial instable, cette initiative irlandaise renforce les capacités des pays les plus exposés et ouvre la voie à un commerce mondial plus équitable, plus sûr et plus durable.