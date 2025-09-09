Congo-Kinshasa: À Genève, Samuel Mbemba mobilise contre le génocide de plus de 30 ans en RDC

Le ministre des Droits humains, Samuel Mbemba, mobilise la communauté internationale contre le génocide en République démocratique du Congo (RDC), à l'occasion d'une activité organisée le lundi 8 septembre, en marge de la 60e session du Conseil des droits de l'homme de l'ONU, à Genève, en Suisse.

Au micro de Radio Okapi, il a déclaré que des faits attestent que des populations entières, des villages entiers ont été ciblés et décimés de manière systématique ce qui, selon lui, doit être qualifié de génocide.

Dans certains cas, a souligné Samuel Mbemba, un seul acte commis il y a sept mois a été reconnu comme génocide.

« En RDC, depuis plus de 30 ans, des faits similaires se produisent. Nous disons : ça suffit. Il faut que ceux qui ignorent la situation en prennent conscience, à travers les chiffres et les faits précis survenus en RDC. C'est le sens de la campagne que nous venons de lancer ici à Genève, et que nous poursuivrons dans tous les hauts lieux où se rencontrent les dirigeants du monde, afin de sensibiliser sur le génocide en RDC », a rappelé le ministre des Droits humains.

Le même jour, la Commission nationale des droits de l'homme (CNDH) a exigé des recommandations claires et contraignantes, afin que les auteurs de violations graves commises dans l'Est de la RDC soient traduits en justice.

Cette prise de position intervient alors que plusieurs rapports récents publiés par les Nations Unies, Human Rights Watch et Amnesty International mettent en cause les responsables de ces atrocités.