Afrique: RDC-Sénégal - la SNEL garantit l'électricité pour tous les Kinois durant le match

À l'occasion du match crucial entre la RDC et le Sénégal ce mardi 9 septembre au Stade des Martyrs de Kinshasa, comptant pour les éliminatoires de la Coupe du Monde 2026, la Société nationale d'électricité (SNEL) assure que toutes les communes de Kinshasa seront bien desservies en électricité.

Le directeur de distribution de Kinshasa, Denis Tukuzu, a confirmé que des instructions précises ont été données par la direction générale et exécutées sans délai pour garantir une diffusion sans interruption du match.

« Que ce soit du côté du stade ou dans les quartiers, toutes les dispositions sont prises pour que le match soit suivi du stade jusqu'au salon de chaque Kinois », a-t-il affirmé.

Cette mobilisation exceptionnelle vise à permettre à la population de vivre pleinement ce moment sportif, considéré comme déterminant pour l'avenir des Léopards, l'équipe nationale congolaise.