Togo: Une bière blonde au citron présentée par BB Lomé

9 Septembre 2025
Togonews (Lomé)

La Brasserie BB Lomé (Groupe Castel) poursuit sa dynamique d'innovation.

Le journal Eco & Finances paru ce mardi, indique que l'entreprise vient de présenter "Pils Citron", une nouvelle bière blonde aromatisée, décrite comme légère et rafraîchissante.

Inspirée de boissons déjà très populaires en Europe et dans plusieurs pays africains, la Pils Citron vise à séduire les consommateurs en quête d'une alternative plus douce et désaltérante que la bière traditionnelle.

Moins alcoolisée, elle se distingue par son goût acidulé et fruité, qui atténue l'amertume de la bière blonde classique. La marque la présente comme un allié convivial pour les moments de détente, notamment en période de forte chaleur.

