Afrique: 9e Congrès panafricain en décembre à Lomé

9 Septembre 2025
Togonews (Lomé)

Le Togo se prépare à accueillir le 9e Congrès panafricain, prévu du 8 au 12 décembre 2025 à Lomé.

Cet événement réunira des chefs d'Etat et de gouvernement, des ministres, des juristes, des décideurs politiques, universitaires, des acteurs de la société civile ainsi que des représentants de la diaspora africaine autour d'un thème central : le renouveau du panafricanisme et le rôle de l'Afrique dans la réforme des institutions multilatérales.

Selon le ministère des Affaires étrangères, le Congrès sera l'occasion de réaffirmer la pertinence du panafricanisme comme socle idéologique et historique, tout en projetant ses valeurs dans les enjeux contemporains.

Il s'agira notamment de mobiliser États et peuples africains autour de la réforme des institutions internationales, afin de donner à l'Afrique une place plus juste dans la gouvernance mondiale.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Les participants débattront également de la réparation et de la restitution du patrimoine culturel africain, et de la réaffirmation de l'identité culturelle africaine, des thématiques au coeur du renouveau panafricaniste. L'événement se veut un espace d'échanges et de réflexion sur les actions concrètes à mener pour défendre l'héritage africain et renforcer son rayonnement international.

Huit ans après la dernière édition tenue à Accra (Ghana), le rendez-vous de Lomé s'annonce particulier, avec une forte implication de la diaspora africaine. Celle-ci devrait apporter une contribution importante aux débats sur l'avenir du continent et sur les moyens de bâtir une solidarité africaine renforcée.

Lire l'article original sur Togonews.

Tagged:
Copyright © 2025 Togonews. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 500 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.