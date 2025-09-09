Togo: Les autorités appellent à la vigilance face aux surtensions

9 Septembre 2025
Togonews (Lomé)

À l'approche de la saison des pluies dans le sud du pays, le ministère chargé des Ressources énergétiques a lancé une campagne de sensibilisation pour prévenir les accidents électriques et limiter les dégâts matériels liés aux orages.

Lors des tempêtes, les surtensions électriques peuvent endommager les installations domestiques et causer des accidents graves. Le gouvernement rappelle qu'il est inutile de couper toute l'alimentation électrique d'une maison lorsque l'installation est correctement protégée, et que le fait d'éteindre les lampes n'a aucun effet contre la foudre.

En revanche, il est fortement recommandé de :

débrancher les appareils électroniques sensibles (télévisions, ordinateurs, box internet),

éviter l'usage d'appareils électriques reliés au secteur (cuisinières, machines à laver) pendant un orage,

et installer un parafoudre sur le tableau électrique, notamment dans les zones considérées à risque.

Selon les services d'urgence, de nombreux cas d'électrocution et de détérioration d'appareils électriques sont recensés chaque année lors de la saison pluvieuse, souvent en raison de méconnaissance des gestes de prévention.

