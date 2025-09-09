Cote d'Ivoire: Taekwondo (Open de Suisse G1) - Laurène Kimi Ossin remporte la médaille d'Or

À seulement 67 kg mais avec un talent qui pèse bien plus lourd, la jeune Laurène Kimi Ossin a offert à la Côte d'Ivoire une médaille d'or éclatante à l'Open de Suisse (G1). Encore une médaille pour la meilleure sportive ivoirienne de l'année. Le dimanche 7 septembre 2025, en Suisse, le tatami avait des allures de piste d'atterrissage. Laurène Kimi Ossin y a décollé, laissant son adversaire allemande au sol.

La Côte d'Ivoire continue de donner des coups de pied dans la fourmilière mondiale du taekwondo. Laurène Kimi Ossin, nouvelle pépite de la discipline, a décroché l'Or lors de l'Open de Suisse (G1), dans la catégorie des 67 kg. En finale, l'Ivoirienne n'a pas simplement gagné, elle a administré une leçon grandeur nature à l'Allemande Emily Hoermann : 17-1 puis 19-0, soit un quasi-K.O. sportif.

Cette démonstration confirme la bonne santé du Taekwondo ivoirien, déjà mis en lumière par des champions de renom comme Cheick Sallah Cissé, champion olympique, et Ruth Gbagbi, double médaillée olympique.

Ossin, avec son style à la fois explosif et méthodique, s'impose désormais comme une héritière crédible de cette école ivoirienne du combat.

Organisé les 6 et 7 septembre 2025, à Saint-Gall, l'Open de Suisse réunit des athlètes venus des quatre coins du globe. En repartant avec l'Or, Ossin n'a pas seulement offert une victoire à son pays, elle a engrangé de précieux points au classement mondial, renforçant la présence ivoirienne sur la scène internationale.

Au-delà des chiffres, ce sacre est surtout un symbole. Symbole de discipline, de persévérance et de cette capacité ivoirienne à transformer chaque coup de pied en message d'espoir. Sur les réseaux sociaux, les félicitations fusent déjà, et Laurène Kimi Ossin est célébrée comme une nouvelle ambassadrice du sport ivoirien.

L'Allemagne repart bredouille, la Suisse avec ses montagnes, mais la Côte d'Ivoire, elle, rentre à Abidjan avec une médaille d'Or... et un sourire aussi éclatant qu'une victoire 19-0 avant l'Open de Varsovie prévue les 20 et 21 septembre 2025, en Pologne.