L'Organisation non gouvernementale canadienne Socodevi et la Fondation Paul Gérin-Lajoie (Pgl), avec l'appui du gouvernement du Canada et de leurs partenaires privés du secteur du cacao et du chocolat, ont procédé du 1er au 4 septembre 2025, à la remise officielle de quatre pépinières d'arbres d'ombrage à des coopératives agricoles dans les régions d'Agboville, Lakota, Soubré et Daloa.

Ces cérémonies s'inscrivent dans le cadre du projet "Initiative femmes et communautés cacaoyères (Ifcc)", lancé en 2022 pour une durée de cinq ans. Le projet vise à améliorer les conditions de vie des communautés rurales cacaoyères par l'autonomisation des femmes, le renforcement des coopératives et la promotion de pratiques agroforestières résilientes face aux changements climatiques.

Des infrastructures modernes et respectueuses de l'environnement

Chaque pépinière, d'une superficie de 1 200 m², est dotée d'un système moderne comprenant : une capacité de production de plus de 50 000 plants par cycle, un système d'irrigation automatisé alimenté par l'énergie solaire, un forage avec pompe hybride et château d'eau, un bâtiment équipé (bureau, magasin, toilettes), un préau pour les réunions et un espace de logement pour le gardien. Les plants produits respectent les normes africaines "Ars 1000" pour le cacao durable et comprennent aussi bien des espèces forestières (fraké, tiama, acajou, niangon...) que des espèces fruitières (avocatier, akpi, petit cola, poivrier guinéen).

Des appuis financiers et institutionnels de taille

Dans son allocution, Alexandre Robitaille Lachance, directeur-pays de Socodevi, a souligné que l'investissement consenti, d'environ 90 millions de Fcfa, illustre la volonté de cette organisation d'apporter des solutions concrètes et durables aux défis de la filière cacaoyère. « Ces pépinières contribueront à diversifier les revenus des coopératives, à soutenir les producteurs face aux changements climatiques et à incarner un modèle de solidarité et de durabilité », a-t-il indiqué.

Le représentant de l'ambassadrice du Canada, Amadou Kane, chef de la coopération, a salué l'initiative et réaffirmé l'engagement du Canada à accompagner la Côte d'Ivoire dans le cadre de la coopération bilatérale. Les entreprises chocolatières partenaires ont également exprimé leur satisfaction et leur volonté de poursuivre leur soutien afin de garantir la pérennisation de ces acquis.

Pour sa part, la coordonnatrice du projet Ifcc, Suzane Silué-Tanoeh, a rappelé que le choix des quatre coopératives bénéficiaires s'est appuyé sur leur management inclusif et participatif. Les femmes, déjà impliquées dans la sélection des essences plantées, seront pleinement associées à l'exploitation et à la gestion des pépinières.

Les représentants des coopératives Scosa CI, Ceda, Socopdal et Cipacca ont, quant à eux, exprimé leur gratitude envers l'ensemble des partenaires, tout en s'engageant à assurer une gestion responsable et à faire de ces infrastructures un véritable levier de croissance. Les différentes cérémonies ont enregistré la présence des préfets et sous-préfets, des chefs traditionnels et leurs notabilités, ainsi que des représentants régionaux des ministères techniques accompagnant le projet Ifcc.