Cote d'Ivoire: Autonomisation - Un projet d'alphabétisation fonctionnelle et de capacitation lancé au profit de 150 femmes

L'ONG Femme d'aujourd'hui a procédé le lundi 8 septembre 2025, dans la salle des mariages de la mairie d'Abobo, au lancement d'un projet d'alphabétisation fonctionnelle et de renforcement de capacités pour l'autonomisation des femmes.

Initié avec l'appui technique et financier de l'Unesco, ce projet concerne 150 femmes issues des communes de Yopougon et d'Abobo. Il vise à leur offrir des compétences de base en lecture, en écriture et en calcul, tout en leur permettant d'utiliser efficacement leurs téléphones portables dans la gestion de leurs activités génératrices de revenus. La formation, d'une durée de six mois, sera sanctionnée par un diplôme de fin de parcours.

Représentant la ministre de la Famille, de la Femme et de l'Enfant, Nassénéba Touré, le directeur de cabinet Moussa Diarrassouba a rappelé l'importance de l'éducation et de la formation, particulièrement pour les femmes : « Le monde a changé. On pouvait comprendre qu'il y a 20 ou 30 ans, quelqu'un ne sache ni lire ni écrire. Mais aujourd'hui, ce n'est plus tolérable. L'État, avec l'appui des Ong et des collectivités, met en place tous les dispositifs nécessaires pour vous former et vous mettre à jour », a-t-il exhorté.

Pour lui, la formation constitue le socle du développement, comme le souligne régulièrement le président de la République. Il a salué la vision de la présidente de l'Ong Femme d'aujourd'hui, Kady Sylla, et assuré que la ministre Nassénéba Touré reste engagée aux côtés des femmes de Côte d'Ivoire dans leur marche vers l'autonomisation : « L'autonomisation commence par la formation », a-t-il insisté.

La sixième adjointe au maire, Béugré Gnamien, représentant la maire de la commune d'Abobo, Kandia Camara, a, pour sa part, indiqué que la Côte d'Ivoire ne peut se développer sans la participation active des femmes. « C'est pourquoi nous disons merci à l'Ong qui permet à 150 femmes de renforcer leurs capacités en lecture, en écriture, en calcul et dans l'utilisation du numérique », a-t-elle déclaré, avant d'exhorter les participantes à suivre avec rigueur la formation, afin de contribuer pleinement au développement du pays.

Prenant la parole, la présidente de l'Ong Femme d'aujourd'hui, Kady Sylla, a encouragé les bénéficiaires à rester concentrées et persévérantes. « On a un long chemin à parcourir ensemble, celui de notre autonomisation et de notre accomplissement. Éduquer une femme, c'est éduquer une nation, et la Côte d'Ivoire a besoin de bases solides », a-t-elle affirmé.

Elle a lancé un appel à toutes les femmes de Côte d'Ivoire : « Il n'est jamais trop tard pour apprendre. Vous pouvez apprendre à lire, à écrire et à utiliser de façon efficace vos téléphones portables pour générer des revenus, quel que soit votre âge. »