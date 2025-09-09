Cote d'Ivoire: Vol de carburant - 6 mois ferme pour un ignorant

Ignorant mais pas innocent. C.K., un Ivoirien de 33 ans, résidant à Yopougon-Ananeraie (Abidjan), a comparu le lundi 1er septembre 2025, devant le tribunal d'Abidjan-Plateau pour tentative de vol commis en réunion et portant sur du carburant.

Selon ses déclarations, il avait été approché la veille par son ami M.D., qui lui avait demandé de l'accompagner à Treichville afin de récupérer une marchandise. Sans poser de questions, C.K. avait accepté.

Le lendemain, aux environs de 4 heures du matin, les deux hommes se sont rendus dans un entrepôt à Treichville. Tandis que M.D. siphonnait du carburant dans des bidons, C.K., resté dans son véhicule stationné à côté du camion, attendait. Mais l'opération a été interrompue par un vigile. M.D. a aussitôt pris la fuite, abandonnant son ami sur les lieux.

C.K., resté sur place sans comprendre la situation, a été interpellé. Le véhicule ayant servi à l'opération étant le sien, il a été tenu pour complice.

À l'issue du procès, le tribunal l'a condamné à six mois de prison ferme, assortis d'une amende de 500 000 Fcfa, d'une privation de droits civiques pendant cinq ans et d'une interdiction de paraître pendant trois ans.