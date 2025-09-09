Afrique: Coopération sportive - Le Gabon veut s'inspirer de plusieurs projets ivoiriens

En marge du match comptant pour la 8ᵉ journée des éliminatoires de la Coupe du monde, zone Afrique, opposant le Gabon à la Côte d'Ivoire, le ministre délégué auprès du Premier ministre en charge des Sports et du Cadre de vie, Adjé Silas Metch, a reçu en audience le lundi 8 septembre 2025, Armande Longo épouse Moulengui, ministre de la Jeunesse, des Sports, du Rayonnement culturel, des Arts et de la Vie associative du Gabon.

Selon le ministère des Sports et du Cadre de vie, plusieurs projets de coopération bilatérale ont été évoqués lors de cette rencontre. Parmi eux figurent l'organisation des Jeux gabono-ivoiriens, le renforcement des relations entre les Instituts nationaux de la jeunesse et des sports (Injs) des deux pays, ainsi que la mise en place d'échanges techniques et académiques.

La délégation gabonaise, à en croire la note d'information, a exprimé son souhait de s'inspirer de l'expérience ivoirienne, notamment dans l'organisation du sport scolaire, la formation des cadres et le développement de partenariats entre l'Office national des sports (Ons) du Gabon et celui de la Côte d'Ivoire.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

En signe d'amitié et d'hospitalité, Armande Longo épouse Moulengui a offert à la délégation ivoirienne un tableau représentant la cartographie du Gabon, en guise de chaleureux « akwaba » à leurs hôtes, arrivés en terre gabonaise le dimanche 7 septembre 2025.