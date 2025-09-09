Congo-Kinshasa: Le M23 accusé d'avoir tué 5 agriculteurs au Nyiragongo

Les rebelles du M23 sont accusés d'avoir tué cinq jeunes agriculteurs sur l'axe Mutaho situé dans le groupement de Kibati dans la chefferie de Bukumu, territoire de Nyiragongo (Nord-Kivu). Leurs corps ont été retrouvés lundi 9 septembre.

Selon la société civile locale, ces jeunes hommes ont été interceptés par des éléments du M23 ; alors qu'ils se rendaient à leurs champs pour chercher de la nourriture.

D'après cette structure citoyenne, ils ont été soumis à un interrogatoire avant d'être abattus à bout portant. Leurs corps ont ensuite été jetés sur la route principale.

La société civile rapporte que les victimes ont été prises pour des miliciens d'auto-défense, une erreur d'identification qui a provoqué la panique et la peur au sein de la population locale.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Depuis l'occupation du territoire par le M23, les villages de Mutaho, Kanyati, Bukondo et Kala Ngala, situés aux abords du parc national des Virunga, sont devenus invivables. La population ne peut plus accéder à ses champs et vit dans la peur constante.

En plus de ces tueries, des cas de viols, d'arrestations arbitraires et de recrutements forcés sont régulièrement signalés dans la zone. Face à cette situation dramatique, la société civile appelle à une enquête sérieuse pour faire toute la lumière sur ces exactions et mettre fin à l'insécurité.

La tragédie au Nyiragongo illustre une dégradation continue de la sécurité, selon la même source, soulignant l'urgence d'une intervention nationale et internationale pour protéger les civils et restaurer la paix.