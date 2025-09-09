Congo-Kinshasa: Sama Lukonde et Vital Kamerhe contestés à quelques jours de la rentrée parlementaire

9 Septembre 2025
Radio Okapi (Kinshasa)

A moins d'une semaine de la rentrée parlementaire, les deux présidents de deux chambres du parlement congolais sont visés par des pétitions initiées par leurs pairs.

Si pour le Sénat, les pétitionnaires revendiquent déjà plus de soixante-dix signatures contre son président Jean-Michel Sama Lukonde, à l'Assemblée nationale ce sont plus de cent signatures qui seraient collectées en quelques jours contre le président Vital Kamerhe.

Il est reproché à Sama Lukonde notamment, l'inertie chronique du bureau. Les pétitionnaires l'accusent aussi d'étouffer l'élan de contrôle parlementaire, d'occulter les débats et de se perdre dans une opacité budgétaire jugée insoutenable.

Du côté de la chambre basse, les griefs formulés contre Vital Kamerhe sont entre autres, une gestion « opaque et centralisée », doublée d'un mépris de procédures. Les critiques portent autant sur l'organisation des plénières où les lois seraient votées en bloc, en violation du règlement intérieur que sur la gouvernance financière.

