Congo-Kinshasa: Le FMI salue les résultats enregistrés par le gouvernement congolais dans gestion des pertes et manques à gagner

Le chef de mission du Fonds monétaire international (FMI) pour la RDC, Calixte Ahokpossi, a conduit une mission technique auprès du ministre de l'Économie, Daniel Mukoko. Objectif : préparer la prochaine mission de revue.

Les discussions ont porté sur l'état d'avancement de la feuille de route, notamment en matière de gestion des prix des produits pétroliers.

Il s'agissait d'évaluer les mécanismes mis en place pour réduire les pertes financières, encadrer les subventions accordées aux entreprises minières, et définir une nouvelle structure tarifaire adaptée au secteur.

À l'issue de cette rencontre, Calixte Ahokpossi a salué les progrès réalisés et a souligné une dynamique positive, avec les résultats suivants :

Les recettes du Fonds d'Entretien Routier (FONER) ont augmenté de 64 % depuis la mise en oeuvre des réformes,

Les subventions pétrolières aux sociétés minières ont été exclues, marquant un tournant dans la gestion des finances publiques,

Tous les manques à gagner pour 2024 ont été certifiés et payés aux grandes entreprises pétrolières, à l'exception de quelques sociétés en attente de régularisation.

« Ça évolue dans le bon sens depuis un certain temps déjà. On attend d'avoir plus de informations et continuer les discussions lors de la prochaine mission de revue prévue en octobre », a précisé a dit Calixte Ahokpossi.

Cette mission technique constitue un préambule aux Assemblées annuelles du FMI et de la Banque mondiale, prévues du 13 au 18 octobre 2025 à Washington DC, où la RDC présentera ses réformes structurelles comme levier de transformation économique.