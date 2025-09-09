Afrique: Elim. Mondial 2026 - RDC-Sénégal en Direct de Kinshasa (0-0)

Dans le cadre de la 8eme journée des éliminatoires de la Coupe du monde 2026, la RDC reçoit en ce moment le Sénégal au stade des Martyrs de Kinshasa.

48 : Mi-temps. RDC-Sénégal (2-1)

40': 1er but du Senegal

33'; Wissa marque le 2e but de la RDC

30': Le Senegal se reveille

27': Bakambu marque le premier but de la RDC

25: Bakambu rate le but sur un centre de Meschac

21 : Corner de la RDC. Coup de tête raté

20' RDC-Sénégal (0-0)

10' : faute sur Meschac. Coup franc près de la surface sénégalaise. Le centre de Masuaku renvoyé par la défense adverse.

05': faute de Nicolas Jakson sur Chandel Mbemba

03' : Les Léopards accentuent la pression

00' : Début du match