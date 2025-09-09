Afrique: Elim. Mondial 2026 - RDC-Sénégal en Direct de Kinshasa (0-0)

9 Septembre 2025
Radio Okapi (Kinshasa)

Dans le cadre de la 8eme journée des éliminatoires de la Coupe du monde 2026, la RDC reçoit en ce moment le Sénégal au stade des Martyrs de Kinshasa.

48 : Mi-temps. RDC-Sénégal (2-1)

40': 1er but du Senegal

33'; Wissa marque le 2e but de la RDC

30': Le Senegal se reveille

27': Bakambu marque le premier but de la RDC

25: Bakambu rate le but sur un centre de Meschac

21 : Corner de la RDC. Coup de tête raté

20' RDC-Sénégal (0-0)

10' : faute sur Meschac. Coup franc près de la surface sénégalaise. Le centre de Masuaku renvoyé par la défense adverse.

05': faute de Nicolas Jakson sur Chandel Mbemba

03' : Les Léopards accentuent la pression

00' : Début du match

