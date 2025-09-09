Afrique: Elim. Mondial 2026 - RDC-Sénégal en Direct de Kinshasa (0-0)

Dans le cadre de la 8eme journée des éliminatoires de la Coupe du monde 2026, la RDC reçoit en ce moment le Sénégal au stade des Martyrs de Kinshasa.
48 : Mi-temps. RDC-Sénégal (2-1)
40': 1er but du Senegal
33'; Wissa marque le 2e but de la RDC
30': Le Senegal se reveille
27': Bakambu marque le premier but de la RDC
25: Bakambu rate le but sur un centre de Meschac
21 : Corner de la RDC. Coup de tête raté
20' RDC-Sénégal (0-0)
10' : faute sur Meschac. Coup franc près de la surface sénégalaise. Le centre de Masuaku renvoyé par la défense adverse.
05': faute de Nicolas Jakson sur Chandel Mbemba
03' : Les Léopards accentuent la pression
00' : Début du match