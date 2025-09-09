Afrique: Éliminatoires Mondial 2026 - Désarbre titularise Dimitri Bertaud dans les cages

9 Septembre 2025
Radio Okapi (Kinshasa)

Dimitri Bertaud garde les buts congolais lors de la rencontre contre les Lions de la Téranga, ce mardi 9 septembre au stade des Martyrs de Kinshasa.

C'est ce que révèle la composition publiée quelques heures avant le match par le sélectionneur national de la RDC, Sébastien Désarbre.

En défense, il a aligné Mbemba, Masuaku, Batubinsika et Bissaka, tandis que Moutousamy et Kayembe assureront la stabilité au milieu de terrain.

Pour l'attaque, Sébastien Désarbre a misé sur Sadiki, Elia, Wissa et Bakambu.

La RDC occupe actuellement la tête du classement provisoire avec 16 points, suivie du Sénégal (15 points), tandis que le Soudan, avec 12 unités, ferme le podium.

