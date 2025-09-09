Afrique: Le stade des Martyrs bondé 3 heures avant le choc RDC-Sénégal

Des milliers de supporters des Léopards, vêtus aux couleurs nationales ont pris d'assaut, depuis la matinée de ce mardi 9 septembre, le Stade des Martyrs pour assister au match RDC-Sénégal. Cette rencontre, prévue à 17h (heure de Kinshasa), entre dans le cadre de la 8eme journée des éliminatoires de la Coupe du monde 2026.

Le plus grand stade congolais, d'une capacité 80 000 spectateurs, est déjà plein avant le début.

Il est rempli de supporters, qui espèrent une victoire des Léopards face aux Lions de la Teranga.

« J'ai quitté la maison à 6h du matin pour éviter les embouteillages et ne pas risquer de manquer le match RDC-Sénégal », a confié à Radio Okapi un supporter congolais rencontré devant le Stade des Martyrs ce matin.

C'est un match très attendu, qui pourrait offrir une de belles affiches du groupe B de ces éliminatoires. Congolais et Sénégalais, tous, veulent gagner cette rencontre pour prendre le lead de ce groupe et maximiser les chances de qualification.

Pour l'instant, le classement provisoire se présente comme suit :

1. RD Congo (16 pts, +8)

2. Sénégal (15 pts, +9)

3. Soudan (12 pts, +4)

4. Mauritanie (5 pt, -5),

5. Togo (4pt)