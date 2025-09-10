Afrique: Start-up et innovation sur le continent - Dakar, nouvelle scène des jeunes héros de l'entrepreneuriat

Pour la première fois, la capitale sénégalaise accueille les demi-finales de la 7e édition du concours Africa's Business Heroes. Les 10 et 11 septembre 2025, vingt entrepreneurs venus de neuf pays rivaliseront pour décrocher leur place en finale à Kigali et une part d'une cagnotte de 1,5 million de dollars.

La Fondation Jack Ma organise à Dakar, du 10 au 11 septembre 2025, les demi-finales de la 7e édition du concours Africa's Business Heroes (ABH), marquant ainsi une première en terre francophone. Vingt jeunes entrepreneurs, sélectionnés parmi un nombre record de 32 000 candidatures, défendront leurs projets innovants devant un jury international.

Considéré comme la plus prestigieuse compétition entrepreneuriale d'Afrique, l'ABH distingue chaque année dix finalistes qui se partagent 1,5 million de dollars. Plus qu'un appui financier, le concours leur ouvre l'accès à une communauté d'investisseurs, de mentors et de programmes de formation, favorisant ainsi leur rayonnement et la pérennité de leur impact.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

« Notre mission est de mettre en lumière les talents africains et de leur donner les moyens de transformer leurs communautés », a déclaré, hier mardi 9 septembre 2025 Zahra Baitie-Boateng, Directrice générale d'ABH pour l'Afrique lors d'une conférence de presse tenue à cet effet. Selon elle, l'édition 2025 confirme la vitalité de l'entrepreneuriat sur le continent, que les jeunes considèrent désormais comme un levier de transformation sociale et économique.

Deux Sénégalais figurent parmi les demi-finalistes, actifs dans des secteurs stratégiques tels que la santé, l'agriculture et les fintechs. Chaque candidat disposera de trois minutes pour présenter son projet, suivies de vingt minutes d'échanges avec le jury.

Pour Henri Ousmane-Gueye, cofondateur d'Eyone et premier francophone à avoir remporté le Grand Prix ABH, ce concours renforce la confiance des autorités dans les champions nationaux et incite la jeunesse entrepreneuriale à viser l'excellence.

Depuis sa création, l'ABH a déjà permis de mobiliser 150 millions de dollars, soutenu soixante entrepreneurs et favorisé la création de plus de 120 000 emplois à travers l'Afrique. Avec le soutien de partenaires tels que Wave Mobile Money et Orange Start-up Studio, cette initiative illustre la volonté de bâtir une économie plus inclusive, portée par des projets capables de transformer durablement le continent.