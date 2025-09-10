Le Gouvernement soudanais a condamné avec la plus grande fermeté, dans un communiqué publié aujourd'hui, l'attaque menée par les autorités d'occupation israéliennes contre l'État frère du Qatar, visant des résidences à Doha, en violation flagrante du droit et des normes internationales.

Le Gouvernement y voit une violation flagrante de l'intégrité territoriale et de la souveraineté nationale du Qatar. Cette attaque compromet également les efforts en cours pour instaurer la sécurité et la stabilité dans la région.