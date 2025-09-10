Ile Maurice: Le segment investissement et valorisation foncière porte le nom d'Almarys

Almarys, désignée jusqu'ici sous l'appellation générale d'ENL post-Scheme, hérite d'un riche patrimoine foncier et dispose d'une participation stratégique minoritaire en actions dans l'actionnariat d'Helicophanta, une entreprise biotechnologique de classe mondiale. Almarys offre à la fois des flux de trésorerie récurrents et un potentiel de croissance à moyen terme, proposant un mélange de sécurité adossée à des actifs et des opportunités de croissance innovantes à ses actionnaires.

L'attribution de noms aux deux entités qui ont émergé avec la mise en place d'un vaste projet de restructuration au sein du groupe Espitalier Noël Ltd (ENL) a reçu l'approbation de la Cour suprême en juin et a pris fin le jeudi 4 septembre. Cet exercice a débouché sur l'attribution du nom d'Almarys à l'une des deux entités auxquelles le programme de restructuration a donné lieu.

Cet exercice d'attribution de nom a nécessité la convocation, le jeudi 4 septembre, des actionnaires pour la tenue des travaux d'une assemblée spéciale avec comme principal sujet de discussion à l'agenda l'attribution d'un nouveau nom à ENL post-Scheme.

La première entité issue de ce projet de restructuration au sein du groupe ENL a eu pour nom le groupe ER, la lettre E pour ENL et R pour Rogers. La mise en place de ce projet de restructuration a vu le transfert au sein d'ER Group de l'ensemble des opérations et des investissements d'ENL. La réunion dans un élan commun d'ENL et Rogers au sein d'une seule et même entité se fait sur la base d'un portefeuille musclé constitué d'enseignes qui ont déjà fait leur preuve sur les marchés.

Le groupe ER opère dans sept segments stratégiques : l'agroalimentaire, l'immobilier, l'hôtellerie et voyage, la logistique, la finance, le commerce et la fabrication ainsi que la technologie et l'énergie. ER Group emploie plus de 7 400 individus et affiche sa présence dans 13 territoires à travers le monde.

Almarys a hérité de deux autres types d'actifs, à savoir les terres agricoles et un investissement dans la société Helicophanta, qui n'ont pas fait l'objet de transfert au sein d'ER Group. Grâce à cette formule, Almarys est désormais propriétaire d'une superficie de 13 300 arpents de terres situées dans les régions de Moka et de Savane considérée comme un portefeuille ayant une portée stratégique de prime importance. Almarys jouit également, toujours selon cette formule, d'une participation à hauteur de 25,38 % dans l'actionnariat d'Helicophanta.

L'examen du dernier bilan financier qui couvre la période d'un an jusqu'au 30 juin de 2024 permet de jauger le poids de cette entité sur le marché. Le montant de ses revenus pour cette période se chiffrait à Rs 24,7 milliards contre Rs 20,9 milliards pour l'exercice de l'année précédente. Ses actifs valaient au 30 juin de 2024 à Rs 98,8 milliards.

Trois chiffres au chapitre des actifs consacrés à l'investissement du segment, consacrés au dévoilement des actifs dont la durée de vie va au-delà de la date de l'exercice financier (non-current assets), sont autant d'indications que le nouveau venu dispose d'un patrimoine on ne peut plus solide : investissement dans des entreprises associées, Rs 13 311 096 000 ; investissement dans des entités sous contrôle conjoint, Rs 34 383 000 ; et actifs consacrés exclusivement aux projets d'investissement, Rs 27 688 205 000. Cela, pour un montant total de Rs 41 033 684 000.

Ce changement de nom ne modifie en rien la politique des gestionnaires des affaires du groupe ENL de s'assurer que la porte est toujours ouverte à tout individu désireux de s'approprier d'une part de l'actionnariat de ces deux entités nouvellement baptisées. C'est ainsi que les valeurs d'Almarys autant que celles d'ER group sont cotées sur la plateforme de l'Official Market, le principal segment des transactions boursières de la Bourse de Maurice.