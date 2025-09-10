Burkina Faso: Examens scolaires 2025 - 989 candidats à l'assaut du Brevet professionnel de technicien

9 Septembre 2025
Sidwaya (Ouagadougou)
Par Djiakaridia Siribie et Paul Ousmane Compaore

Le Secrétaire général du ministère de l'Enseignement secondaire et de la Formation professionnelle et technique, Henri Prosper Paré, a officiellement lancé, mardi 2 septembre 2025 à Ziniaré, les épreuves écrites du Brevet professionnel de technicien (BPT).

Après plusieurs mois d'apprentissage, les candidats au Brevet professionnel de technicien (BPT), ont pris d'assaut les centres d'examen pour le début effectif des compositions écrites. Et, c'est le lycée Konbeolé de Ziniaré dans la région de Oubri qui a accueilli les autorités pour le lancement officiel des épreuves. Au total, ce sont 989 candidats, répartis dans les centres de composition des régions de Oubri et du Guiriko (Bobo-Dioulasso), qui composent les épreuves dans plusieurs disciplines pour 16 métiers couverts. Il s'agit, entre autres, des métiers de technicien de ligne télécom, de développeur d'applications, de câbleur des installations domestiques et industrielles, de chef de chantier, d'électromécanicien.

Parmi les candidats, figure Honoré Rouamba, venu de Koudougou, stylo en main, coudes sur le table-banc, visiblement stressé et attendant avec impatience le début des épreuves. « Le coeur bat mais on reste confiant et on espère que les sujets seront abordables », a-t-il justifié. Pour le Secrétaire général (SG) du ministère de l'Enseignement secondaire et de la Formation professionnelle et technique, Henri Prosper Paré, représentant le ministre, cet examen professionnel vient couronner huit mois de formation pratique.

« Ces examens qui sont organisés par Burkina Suudu Bawdè, en collaboration avec la direction générale des examens, de la certification et des concours, doivent permettre de tester la capacité de ces jeunes qui sont formés », a-t-il expliqué. M. Paré a indiqué que l'accent est désormais mis sur la formation professionnelle dans les établissements d'enseignement technique, mais aussi l'élargissement des champs d'actions de Burkina Suudu Bawdè qui doit pouvoir former 50 000 apprenants, chaque année.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Lire l'article original sur Sidwaya.

Tagged:
Copyright © 2025 Sidwaya. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 500 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.