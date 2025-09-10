Burkina Faso: Détournement d'engrais à Safané - Un technicien d'agriculture et ses deux coaccusés condamnés à 12 mois de prison

Le procès de l'affaire dite de détournement d'engrais dans la zone de Safané, province du Mouhoun (Dédougou), s'est tenu ce mardi 9 septembre 2025 au Tribunal de grande instance (TGI) de Dédougou. Après trois heures de débat, le principal prévenu, un agent d'agriculture et ses deux coaccusés ont été condamnés à un an de prison avec sursis et des peines d'amende fermes.

S.T est un technicien d'agriculture en service à Safané dans la province du Mouhoun, région de Bankui (Dédougou). En juillet dernier, il a été accusé, avec la complicité de S.P, un professeur d'Education physique et sportive (EPS), d'avoir détourné 90 sacs d'engrais

offerts par le Projet d'urgence de développement territorial et de résilience (PUDTR) aux producteurs de la zone. Hier mardi 9 septembre 2025, S.T et S.P étaient à la barre du Tribunal de grande instance de Dédougou pour répondre respectivement des faits d'abus de confiance et complicité d'abus de confiance. De plus, Y.S, magasinier pour le compte d'une structure privée, alors chargé de la réception des intrants qui comparaissait en tant que témoin a été poursuivi par le procureur du Faso comme complice.

Au terme de plus de trois heures d'audience, le parquet a jugé que les faits reprochés aux prévenus sont constitués ; le principal prévenu ayant déjà remboursé 80 des 90 sacs détournés. Il a donc requis contre S.T une peine de 17 mois de prison assortie de sursis et une amende de 3 millions F CFA dont un million F CFA ferme. Quant aux deux autres, le procureur a demandé au tribunal de condamner chacun à une peine d'emprisonnement de 12 mois assorti de sursis et à une amende d'un million F CFA dont 500 000 F CFA ferme.

En rendant son verdict, le tribunal a infligé à S.T une peine de prison de 12 mois assorti de sursis et une amende de 2 millions F CFA ferme. Chacun de ses co-prévenus écope d'une peine de 12 mois de prison avec sursis et une amende de 500 000 FCFA dont 200 000 F CFA ferme. En outre, les trois sont solidairement condamnés à payer la somme de 200 000 FCFA à titre de dommages et intérêts au groupement de producteurs victime et destinataire des intrants.