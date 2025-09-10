Burkina Faso: Excellence scolaire dans le Guiriko - Les meilleurs élèves et enseignants du primaire magnifiés

La direction régionale de l'éducation préscolaire, primaire et non formelle (DREPPNEF) du Guiriko a organisé, le lundi 8 septembre 2025, la IIe édition de la journée de l'excellence scolaire à Bobo-Dioulasso. À cette occasion, plusieurs élèves et enseignants ont été primés pour leurs excellents résultats durant l'année scolaire 2024-2025.

Les autorités régionales du Guiriko ont encouragé l'excellence des acteurs de l'éducation préscolaire, primaire et non formelle de la région. Pour ce faire, une journée a été organisée, le lundi 8 septembre 2025, en leur honneur à Bobo-Dioulasso. Au total, 131 lauréats, dont 16 enseignants, quatre animateurs, trois Circonscriptions d'éducation de base (CEB), quatre pôles d'excellence et trois structures du préscolaire par province, ont été primés lors de cette IIe édition.

Les deux meilleurs élèves de chacune des 42 CEB de la région ainsi que les meilleurs élèves par province issus du non formel ont été primés à l'occasion. Avec une moyenne de 9,76/10, Djénèba Koulsoum Paré de l'école Saint Vincent de Paul B, CEB Bobo 5, a été désignée meilleure élève fille de la région. Les meilleurs élèves garçons sont également de la CEB Bobo 5. Il s'agit de Lamoussa Mathis Evan Bihoun de l'école Saint Vincent de Paul B et de Dogovol Amin Jalal Traoré de l'école SOS HERMANN GMEINER, qui ont tous deux obtenu une moyenne de 9,65/20.

Chacun des trois cracks a reçu un kit scolaire, un vélo, une tablette éducative et un compte bancaire de 25 000 F CFA ouvert à la Banque Postale du Burkina Faso. Le prix du meilleur enseignant au Certificat d'études primaires (CEP) a été décerné à Bohessa Zachée Malo du Complexe scolaire la Solidarité B de la CEB Bobo 6. Avec 124 élèves présentés à l'examen, Bohessa Zachée a réalisé un taux de réussite de 100%. Sra Martine Sanou de l'école du secteur 6 de Orodara a, quant à elle remporté le prix de la meilleure enseignante au CEP avec un taux de réussite de 100 % avec un effectif de 110 élèves.

Ces deux enseignants ont reçu chacun une motocyclette, un ordinateur, un compte bancaire de 100 000 F CFA à la Banque Postale du Burkina Faso, un trophée et une attestation. Salimata Poueho a été élue meilleure animatrice de l'éducation non formelle de la région, du Centre d'éducation de base non formelle (CEBNF) de DO, dans la province du Houet, avec 121 admis sur 121 présentés.

Encourager les meilleurs acteurs

Les CEB de Karangasso Vigué 2, de Kourinion et de Koumbia ont été désignées les meilleures de la région au CEP. Elles ont reçu chacune un ordinateur, une imprimante et un trophée. Les prix des pôles d'excellence de la région sont revenus à la CEB Bobo 5, la CEB de Fo, la CEB de Kourinion et de Kua "B", qui ont tous reçu des attestations. Le CEEP Yelensso (CEB Bobo 4), le CEEP Saint Hilaire (Orodara) et le CEEP du secteur 4 (Houndé 2) ont, quant à eux, été désignés meilleures structures du préscolaire par province de la région. Cette IIe édition s'est tenue sur le thème : « Pour une école résiliente et performante au service du développement endogène ».

Selon le gouverneur de la région du Guiriko, Mariama Konaté, ce thème, « hautement pertinent », cadre avec la vision impulsée par le Président du Faso, chef de l'Etat, le capitaine Ibrahim Traoré. À l' entendre, grâce aux efforts de l'ensemble des acteurs, la région a connu une augmentation du taux de succès aux examens du CEP 2025, passant de 78,35 % en 2024 à 91,16 % en 2025. « Ce bond significatif témoigne de l'engagement et de la synergie de tous les acteurs éducatifs : enseignants, élèves, parents, encadreurs pédagogiques, partenaires techniques et financiers », a-t-elle indiqué.

Pour elle, cette journée vise à magnifier la combativité et la détermination des enseignants, des élèves et des encadreurs. Les lauréats, par la voix de Angel T. Traoré, ont remercié les enseignants, les encadreurs et les autorités du pays pour avoir donné une place importante à l'éducation préscolaire et primaire.

« Nous vous promettons d'être disciplinés, de bien travailler, afin de rester parmi les meilleurs et de pouvoir participer à la construction de notre cher Faso », a-t-elle laissé entendre. Co-parrain de la cérémonie, la fondation Bertrand Traoré, a offert des kits scolaires et une bourse de 25 000 F CFA pour les 100 meilleurs élèves de la région ainsi qu'un ordinateur et une bourse de 100 000 F CFA pour les 10 premiers enseignants.