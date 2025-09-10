Burkina Faso: Lutte contre la fraude - La douane saisit trois pièces d'ivoire et du mercure

La lutte contre la fraude et le trafic illicite ne faiblit pas sur l'axe stratégique Bobo-Ouaga, véritable couloir économique du Burkina Faso. Les agents de la brigade mobile de Bobo-Dioulasso viennent une nouvelle fois de démontrer leur professionnalisme et leur détermination face aux réseaux criminels.

En l'espace de quelques jours seulement, deux opérations majeures ont permis de neutraliser des cargaisons prohibées d'une valeur totale de plus de 57 millions F CFA. Le 29 août 2025, lors d'un contrôle routier de routine, la vigilance des gabelous a permis de déjouer une manœuvre frauduleuse savamment orchestrée. Les fouilles minutieuses d'un véhicule ont abouti à la découverte de trois piéces d'ivoire et de deux bidons de mercure, soigneusement dissimulés dans des cachettes aménagées pour échapper aux contrôles. La valeur marchande de cette saisie est estimé à 50 millions F CFA.

Un coup de filet qui illustre la volonté manifeste des fraudeurs de nuire à l'économie nationale et de saper les efforts d'assainissement des milieux commerciaux. Mais, face à cette menace, la Douane est restée stoïque et imperturbable, fidèle à sa mission de protection de l'intérêt général. À peine quelques jours plus tard, le 2 septembre 2025, les Hommes de la même brigade récidivent avec brio. Cette fois, ce sont 4300 plaquettes de médicaments prohibés (Ronfit, Dipex, Dynewelle, Ronamol, Ronatril et Paraefrer cold) qui ont été interceptées dans un car de transport en direction de Bobo-Dioulasso.

La cargaison, d'une valeur estimée à 7 millions F CFA, était dissimulée avec ingéniosité afin d'échapper aux contrôles. Ces produits, déjà dangereux par nature, devenaient de véritables poisons au regard de leurs conditions de transport et de leur origine frauduleuse. Leur mise hors circuit constitue une victoire non seulement pour la Douane, mais surtout pour la protection de la santé des populations. Ces opérations successives traduisent la constance professionnelle et la vigilance exemplaire des agents mobilisés. Le directeur général des Douane, l'inspecteur divisionnaire Yves Kafando, a tenu à féliciter ses équipes pour leur engagement indéfectible. Selon lui, « chaque saisie opérée est un acte de protection de notre Nation et de sauvegarde de l'avenir de nos populations ».

Une parole forte qui traduit l'esprit de sacrifice et la mission de défense quotidienne assumée par la Douane. La saisie de ces marchandises prohibées rappelle que la fraude et la contrebande ne sont pas de simples délits, mais des crimes qui mettent en péril la santé, l'économie et la sécurité nationale. C'est pourquoi la Douane burkinabè entend poursuivre avec rigueur et constance ses opérations de contrôle, alliant sensibilisation et répression, avec le concours indispensable des populations. En retirant ces cargaisons frauduleuses du marché, la brigade mobile de Bobo-Dioulasso confirme son rôle de sentinelle de l'Etat, protectrice de la santé publique et gardienne des intérêts de la Nation.