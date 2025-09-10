Guinée: TPI de Coyah - 'Singleton roulait à vive allure, il ne pouvait pas s'arrêter à temps', témoigne Mabinty Touré

La deuxième journée du procès de l'artiste Mohamed Seydou Bangoura "Singleton" poursuivi pour homicide involontaire s'est tenue ce mardi 09 septembre 2025 au tribunal de première instance(TPI) de Coyah. Cette journée est marquée par le passage de Madame Mabinty Touré, témoin.

À la barre, Mabinty Touré, témoin oculaire de l'accident qui a emporté un vieil homme le 28 août dernier entre Forécariah et Coyah, a chargé l'artiste.

"Singleton roulait à vive allure, il ne pouvait pas s'arrêter à temps. S'il n'avait pas conduit aussi vite, il aurait pu éviter l'accident. Après les faits, il n'est pas descendu de son véhicule. Tout le monde pleurait pour le vieux. Pourtant, il aurait pu descendre sans craindre d'être attaqué. Ce sont les militaires de passage qui ont transporté le corps. Après qu'on ait extrait la victime de dessous la voiture, Singleton les a suivis. Je ne sais pas s'ils sont allés ensemble à l'hôpital. À mon avis, s'il n'avait pas roulé aussi vite, l'accident aurait pu être évité. Singleton était sur le côté droit de la route", a-t-elle expliqué.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Et madame Mabinty de poursuivre: "Après les faits, il s'est stationné auprès des vulcanisateurs tout près du lieu de l'accident, mais je ne l'ai pas vu faire réparer son pneu. Sur place, il n'était pas menacé, il était protégé par ses gardes, des éléments des forces spéciales. Je les reconnais clairement, je peux les identifier car je les vois souvent à la télévision et ils passent régulièrement devant chez nous. Les policiers sont arrivés, mais le lieu était déjà encerclé".

Dans la confrontation, le prévenu a tenté de se défendre."Je ne roulais pas à vive allure. Au moment de voir le vieux, il était trop tard. Il pleuvait et la chaussée était glissante", a-t-il indiqué.

Reprenant la parole, la témoin a fait savoir qu'il n'y a eu pluie que dans la matinée et qu'au moment de l'accident il ne pleuvait pas.