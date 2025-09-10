La 43e session ordinaire du Conseil des ministres de l'Union économique de l'Afrique centrale (UEAC) dont les travaux se sont ouverts le 9 septembre à Bangui, en République centrafricaine, est consacrée à la préparation de la 16e session ordinaire de la Conférence des chefs d'Etat du 10 septembre, ainsi qu'à l'examen des dossiers ayant un impact significatif sur la nouvelle dynamique de la communauté et aux défis à relever pour consolider l'intégration régionale.

Les ministres chargés de l'Economie, des Finances et de l'Intégration régionale des six Etats membres de la Communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale (Cémac) sont en conclave depuis ce matin dans la capitale centrafricaine. Le Congo y est représenté par les ministres des Finances, du Budget et du Portefeuille public, Christian Yoka, et de l'Economie, du Plan, de la Statistique et de l'Intégration régionale, Ludovic Ngatsé.

Présentant l'ordre du jour de la session, notamment les dossiers examinés par le comité inter-Etat, le président de la commission de la Cémac, Baltasar Engonga Edjo'o, a rappelé que le conseil des ministres devra se prononcer, entre autres, sur les questions liées à la fiscalité, aux règles de surveillance multilatérale, à la santé ainsi qu'à la situation financière de la communauté.

« L'évaluation et la transparence des dépenses fiscales restent un véritable défi pour la communauté dont le poids nourrit le retard que la Cémac enregistre dans l'amélioration de son taux de pression fiscale et, plus généralement, dans l'augmentation substantielle des recettes non pétrolières, indispensables à la consolidation budgétaire et à la viabilité à long terme des dettes publiques continues », a-t-il rappelé.

Les ministres apprécieront, avant transmission à la Conférence des chefs d'Etat, un certain nombre de mesures prises par les ministres de la Santé de la communauté après la covid-19, au regard des nouveaux défis qui restent à relever. « Je sollicite de votre part une attention particulière à l'examen et au traitement rigoureux de ces différents dossiers. Nous souhaitons que des solutions innovantes et courageuses soient soumises à l'attention de nos chefs d'Etat pour obtenir leur engagement et soutien, afin d'accélérer toutes les actions qui sont nécessaires à la résolution de ces problèmes », a lancé le président de la commission de la Cémac à l'ouverture des travaux.

Tracer de nouvelles orientations plus crédibles et renforcer la résilience

Le ministre de l'Economie, du Plan et de la Coopération internationale de la République centrafricaine, Richard Filakota, a rappelé qu'un ensemble de textes devant renforcer l'assiette fiscale des Etats est soumis à l'appréciation du Conseil qui est également tenu à examiner le projet de texte portant sur les sanctions aux règles de la surveillance multilatérale.

Il s'agira également de faire une proposition concrète aux chefs d'Etat, dans le cadre de la mise en oeuvre des exigences des institutions de Bretton Woods, de la mise en oeuvre des instructions de la dernière Conférence extraordinaire des chefs d'Etat de décembre 2023 à Yaoundé. Sans oublier la préparation des dossiers que la communauté présentera aux prochaines assises de la Banque mondiale et du Fonds monétaire international, prévues pour octobre prochain.

« La situation de la Communauté reste des plus préoccupantes depuis un certain nombre d'années, représentant ainsi un frein incontestable aux efforts de la sous-région pour la réalisation des objectifs confiée à elle par nos plus hautes autorités. C'est dans ce sens et désireux d'impulser le financement de la communauté que le Parlement de la Cémac a pris une résolution pour l'application des textes en vigueur relatifs au financement de la communauté, afin de garantir le fonctionnement régulier, efficace et efficient de la communauté », a-t-il souligné.

Président sortant du Conseil des ministres de l'UEAC, le Pr Richard Filakota a également indiqué que les participants seront édifiés, entre autres, sur l'état de la décision portant interdiction d'exportation de bois sous forme de grume, la mise en oeuvre de la directive sur les partenariats publics-privés, l'évolution du système licence-master-doctorat.

« Au regard de tout ce qui précède, nous pouvons nous réjouir que le bilan de fonctionnement de la Communauté est globalement encourageant et porteur d'espoir pour un futur de la Communauté à travers l'amélioration des conditions de vie de ses populations. Il nous revient désormais de renforcer les liens d'intégration qui nous lient, de tracer de nouvelles orientations plus crédibles et de renforcer notre résilience sur les questions de souveraineté de notre espace commun », a-t-il conclu.

Notons que l'une des décisions attendues de la 16e Conférence ordinaire des chefs d'Etat de la Cémac est le passage de témoin entre le président sortant, Faustin Archange Touadera de la Centrafrique, et l'entrant, le Congolais Denis Sassou N'Guesso.