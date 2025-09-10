Le Groupe Managem vient d'annoncer une nouvelle majeure pour le secteur minier sénégalais : la production du tout premier lingot d'or de sa mine de Boto, située dans la région de Kédougou. Cette étape symbolique marque l'entrée officielle en production du site après plus de deux ans de travaux intensifs.

Avec un investissement de 350 millions d'euros, soit plus de 167 milliards de francs CFA, la mine de Boto se positionne comme l'un des plus importants projets miniers du pays.

L'objectif est de produire en moyenne 160 000 onces d'or par an, environ 5 tonnes sur les trois premières années. Les réserves sont estimées à 1,8 million d'onces, près de 56 tonnes, assurant une durée de vie de la mine d'environ douze ans.

Impact économique et social

Ce projet minier a déjà un impact significatif sur l'économie locale. Lors de la phase de construction, il a généré plus de 2 500 emplois, dont 90 % étaient occupés par des Sénégalais.

À terme, l'exploitation devrait créer plus de 1 500 emplois directs et indirects, contribuant ainsi au développement économique et social de la région.

Le Groupe Managem a également mis en place des actions communautaires pour améliorer l'accès à l'eau potable, la santé et la formation professionnelle pour les populations locales.

Ce projet s'inscrit dans une « vision de croissance durable » et souligne la volonté du groupe de renforcer sa présence en Afrique de l'Ouest.