Afrique: Eliminatoires Mondial 2026 - Défaite de la RDC à domicile face au Sénégal (2-3)

9 Septembre 2025
Radio Okapi (Kinshasa)

Dans le cadre de la 8eme journée des éliminatoires de la Coupe du monde 2026, la RDC a perdu le match face au Sénégal au stade des Martyrs de Kinshasa sur le score de 2-3.

Portés par un stade plein à craquer, les Léopards ont ouvert le compteur de buts par Cédric Bakambu (27'). Le stade encore très fort. Et dans la foulée, Yaone Wissa alourdit marque, 8 minutes après (2-0).

Cependant, les Lions de la Teranga se réveillent dans le dernier quart d'heure de la première mi-temps. Ils réduisent le score par P. Gueye (40'). A la pause, le score est de 2-1, en faveur des Congolais.

Ces derniers ont subi le jeu durant toute le seconde mi-temps, affichant l'image d'une équipe fatiguée et sans ambitions.

L'égalisation est vite arrivée par Nicolas Jackson (54') ; avant que P. Sarr ne marque le 3e but sénégalais.

