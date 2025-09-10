Le Sénégal accueille les 10 et 11 septembre 2025, la demi-finale du concours philanthropique panafricain, Africa's Business Heroes. Cette demi-finale devrait permettre à 10 entrepreneurs africains parmi 20 issus de 9 pays du continent de compétir, afin de mettre la main sur une subvention allant de 100 000 à 300 000 dollars américains, à l'issue de la grande finale.

En guise de rappel, le concours Africa's Business Heroes (Abh), une initiative philanthropique de Alibaba Philanthropy, avait dévoilé le 1er dernier, les 20 meilleurs entrepreneurs sélectionnés pour participer aux demi-finales 2025, qui se dérouleront à Dakar (Sénégal), les 10 et 11 septembre 2025.

La sélection des 20 finalistes est le résultat d'un processus rigoureux et hautement compétitif. Sur près de 32 000 candidatures provenant de tout le continent africain, les candidats ont passé plusieurs étapes, notamment les entretiens du deuxième tour des 50 finalistes et un processus de vérification approfondi. Parmi eux, 20 entrepreneurs exceptionnels ont été choisis, représentant divers secteurs et incarnant l'esprit d'innovation et de résilience africain.

Ils ne sont plus qu'à un pas de la grande finale, où ils s'affronteront pour une place parmi les 10 "meilleurs héros". Selon les organisateurs du concours, ceux qui se qualifieront se partageront non seulement une subvention allant de 100 000 à 300 000 dollars américains, mais bénéficieront également d'opportunités de mentorat, de réseaux internationaux et d'une visibilité mondiale sans précédent.

Le Top 20 de 2025 couvre 9 pays et 10 secteurs, allant des technologies de la santé et des technologies financières aux technologies agricoles et à la durabilité, reflétant le paysage dynamique de l'innovation en Afrique. Le profil des entreprises sélectionnées montre une forte dynamique dans la transformation numérique, les modèles B2B et d'abonnement évolutifs, et les entreprises axées sur l'impact qui s'attaquent à des défis allant de l'inclusion financière à la sécurité alimentaire et à la durabilité environnementale.

« Ces tendances soulignent non seulement la résilience des fondateurs africains, mais aussi le potentiel du continent à générer à la fois de la rentabilité et un impact social », a déclaré Zahra Baitie-Boateng, directrice générale de Abh pour l'Afrique.

La demi-finale de cette année marque la première fois que Abh organise l'événement dans un pays francophone et la première fois au Sénégal, soulignant l'influence croissante du pays en tant que pôle d'entrepreneuriat et d'innovation en Afrique.

Maintenant dans sa 7ème édition, le concours Abh Prize continue de mettre en avant et de soutenir les entrepreneurs africains qui ont un impact positif sur leurs communautés. La demi-finale de cette année est encore renforcée par la collaboration de partenaires clés de l'écosystème qui contribuent à élargir la portée et à favoriser un engagement plus profond au sein du paysage entrepreneurial dynamique du Sénégal.