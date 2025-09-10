Congo-Kinshasa: Le général Olivier Gasita quitte Uvira sur fond de manifestations populaires

10 Septembre 2025
Radio Okapi (Kinshasa)

Le commandant adjoint de la 33e région militaire chargé des opérations et des renseignements, le général Olivier Gasita, n'est plus à Uvira. Il a quitté cette ville du Sud-Kivu à l'aube de mardi 9 septembre.

L'information a été confirmée à Radio Okapi par des sources militaires, précisant qu'il est parti aux alentours de 3 heures du matin, sans autres détails sur sa destination réelle.

Des habitants contactés dans l'après-midi du même mardi confirment une reprise progressive d'activités dans la zone, notamment le transport en commun et l'ouverture de certaines boutiques.

Ce départ intervient sur fond de tension. Pas tard que lundi dernier, la ville d'Uvira a été le théâtre d'une manifestation pacifique organisée par la société civile. Celle-ci pour exiger le départ du général Olivier Gasita, récemment nommé commandant en charge des opérations et du renseignement de la 33e région militaire des FARDC. Cette marche, annoncée comme pacifique, a été violemment réprimée par les forces de l'ordre.

Depuis une semaine, la population d'Uvira s'oppose à l'affectation de cet officier, l'accusant d'avoir facilité la prise de Bukavu par les rebelles de l'AFC/M23. En première ligne de cette contestation figurent les miliciens Wazalendo.

