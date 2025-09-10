Afrique: Abdoulaye Seck, Gana Guèye, Lamine Camara et Jackson titulaires face à la RD Congo

Dakar — L'entraîneur de l'équipe nationale, Pape Bouna Thiaw, a apporté quatre changements dans son onze titulaire de ce mardi contre la République démocratique du Congo par rapport à l'équipe-type du Sénégal de vendredi dernier contre Soudan.

Le défenseur Abdoulaye Seck, les milieux de terrain Lamine Camara et Idrissa Gana Guèye, ainsi que l'attaquant Nicolas Jackson sont alignés d'entrée pour le match contre la RD Congo, prévu à partir de 16 heures, pour le compte de la huitième journée des éliminatoires de la Coupe du monde 2026.

Ces joueurs n'avaient pas démarré vendredi contre le Soudan, battu 2-0 par le Sénégal, dans le cadre de la précédente journée.

La rencontre devant opposer les Lions aux Léopards est considérée comme décisive pour l'unique place directement qualificative de la poule B.

Avec 16 points, la RD Congo est leader de cette poule devant le Sénégal (15 points).

Le stade des Martyrs de Kinshasa était déjà plein à craquer dès les premières heures de la matinée, au point que des risques de débordements sont signalés par les observateurs.

Le chef de l'Etat sénégalais, Bassirou Diomaye Faye, a appelé dans la matinée les Lions et leur encadrement pour les encourager.

Voici le onze de départ du Sénégal :

Édouard Mendy - Krépin Diatta, Kalidou Koulibaly, Abdoulaye Seck, El Hadji Malick Diouf - Idrissa Gana Gueye, Lamine Camara, Pape Gueye - Iliman Ndiaye, Nicolas Jackson, Sadio Mané.