Sénégal: Kolda - Le maire de Tankanto Escale plaide pour le désenclavement de villages polarisés par sa commune

Kolda — Le maire de Tankanto Escale, Boun Omar Dia, a lancé un appel aux pouvoirs publics pour le désenclavement de sa commune, confrontée à de grandes difficultés d'accès, notamment durant la saison des pluies.

Située à 17 kilomètres de Kolda, à la frontière avec la Guinée-Bissau, la commune de Tankanto Escale regroupe 78 villages dont l'accès devient compliqué pendant l'hivernage, en raison de nombreuses vallées inondées, a-t-il notamment expliqué au correspondant de l'APS.

"L'enclavement de nos villages rend la circulation des personnes et des biens très difficile, surtout en cette période de pluies. Nous avons multiplié les plaidoyers pour améliorer l'accessibilité à ces localités", a poursuivi l'édile.

Selon Boun Omar Dia, de nombreux villages se retrouvent isolés par des rizières inondées, obligeant les habitants à emprunter un bac de fortune mis en place par la municipalité pour traverser les vallées.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

"Nos populations rencontrent d'énormes difficultés pour se déplacer de village en village ou rallier le chef-lieu de commune pendant l'hivernage. Nos pistes sont impraticables et les villages séparés par des vallées. Les populations se déplacent grâce à un bac de fortune que nous avons construit", a-t-il ajouté.

Devant cette situation, Boun Omar Dia appelle les pouvoirs publics à intervenir pour désenclaver la commune, condition essentielle selon lui "pour améliorer les conditions de vie des habitants et favoriser le développement local".