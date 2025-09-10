Afrique: Eliminatoires CM - Les Lions battent les Léopards et prennent une sérieuse option pour la qualification

9 Septembre 2025
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Dakar — L'équipe nationale de football du Sénégal a pris une sérieuse option pour la qualification à la prochaine Coupe du monde en allant battre (3-2) celle de la République démocratique du Congo (RDC), mardi, au stade des Martyrs de Kinshasa.

Cette rencontre comptait pour la huitième journée de la poule B des éliminatoires de la Coupe du monde 2026.

Dominateurs dans le jeu dans les 20 premières minutes, les Lions se sont fait piéger par les Léopards.

Sur des erreurs défensives, Cédric Bakambu (27e) et Yoane Wissa (34e) inscrivent deux buts pour la RD Congo, qui devance ainsi l'équipe visiteuse au tableau d'affichage.

Les Lions réagissent avant la mi-temps, grâce notamment à une prouesse technique d'Iliman Ndiaye, à l'origine d'une action de classe conclue par Pape Guèye à la 39e minute.

Au retour des vestiaires, l'équipe visiteuse maintient la pression et sera récompensée à la 54e minute de la rencontre par un but Nicolas Jackson qui profite d'une erreur d'appréciation de la défense congolaise.

Les Lions réussissent à faire le break sur une contre-attaque menée par Cheikh Tidiane Sabaly dont le centre est repris victorieusement par Pape Matar Sarr.

Le milieu sénégalais de Tottenham, faisant preuve d'une grande lucidité, ouvre le pied pour marquer le troisième but des Lions à trois minutes de la fin de la rencontre.

Avec ce succès, les Lions prennent la tête de la poule B avec 18 points, contre 16 pour la RDC.

A deux journées de la fin des éliminatoires, le Sénégal est sur la bonne voie pour se qualifier pour la troisième fois d'affilée à la Coupe du Monde.

