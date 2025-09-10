Afrique: Africa Business Heroes 2025 - Deux entrepreneurs sénégalais parmi les 20 demi-finalistes

Dakar — Deux Sénégalais figurent parmi les vingt jeunes entrepreneurs africains devant prendre part à Dakar à la demi-finale de l'Africa Business Heroes (ABH), une initiative dédiée à l'accompagnement et au financement des jeunes Africains porteurs de projet, a-t-on appris mardi des organisateurs.

Les 20 demi-finalistes viennent de neuf pays africains et évoluent dans des secteurs tels que la santé, l'agriculture et les Fintechs.

"Notre mission est simple, nous voulons faire briller et soutenir des entrepreneurs issus de toutes les parties du continent. Et cela, nous le faisons de manière organisée en leur fournissant un financement, de la visibilité et une communauté pour grandir", a soutenu la directrice générale Afrique de l'ABH, Zahra Baitie Boateng.

Elle intervenait à la conférence de presse tenue en prélude de la demi-finale de l'ABH, prévue mercredi et jeudi, dans la capitale sénégalaise, une première dans un pays francophone.

Cette compétition établie sur le continent africain par la fondation Jack Ma (fondateur d'Alibaba) avec l'appui de partenaires financiers comme Wave mobile money et Orange Start-up Studio, offre une cagnotte totale de 1,5 million de dollars que se partageront les 10 entrepreneurs finalistes.

Les montants individuels vont de 100.000 à 300.000 dollars, soit entre 50 et 150 millions de Franc CFA.

En sept ans d'organisation de l'ABH, cent cinquante millions de dollars ont été décaissés pour soixante bénéficiaires responsables de la création de 120 mille emplois à travers le continent.

Selon Mme Boateng, l'édition 2025 a battu le record avec 32.000 inscriptions.

"Cela nous montre que l'entrepreneuriat est un mouvement en train de se développer à travers le continent, et de plus en plus de jeunes le reconnaissent comme un moyen de changer leurs réalités et celles des communautés à travers l'Afrique", a-t-elle indiqué.

Elle estime que "ces entrepreneurs utilisent des outils numériques pour transformer les entreprises traditionnelles et résoudre des problèmes qui ont persisté pendant des décennies sur le continent".

Les candidats auront chacun droit à trois minutes pour présenter leur projet en plus de vingt minutes d'échanges avec le jury pour tenter de décrocher une place pour la finale prévue à Kigali au Rwanda.