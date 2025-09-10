Saly — Quatre-vingt-sept pour cent des aliments faisant l'objet d'une publicité au Sénégal sont malsains, a déclaré, mardi, à Saly (ouest), la nutritionniste Adama Diouf, enseignante-chercheuse à l'université Cheikh-Anta-Diop de Dakar.

"Ce qu'on a découvert de plus important, par nos recherches, c'est que 87 % des aliments promus dans les espaces médiatique et public sont malsains. Cela veut dire qu'ils contiennent des [composants] non acceptables" du point de vue sanitaire, a relevé Mme Diouf.

"Nos travaux montrent aussi que 63 % des aliments emballés ne devraient même pas être [vendus] parce que leur teneur en sel, en sucre et en produits gras dépasse le seuil recommandé par l'Organisation mondiale de la santé", a-t-elle révélé lors d'un atelier sur les "systèmes alimentaires sains et durables".

Cette rencontre de trois jours se tient à Saly depuis lundi.

Adama Diouf a signalé aussi la commercialisation et la publicité d'une importante quantité d'aliments ultratransformés, qui subissent d'intenses transformations industrielles susceptibles de les rendre impropres à la consommation.

"La malnutrition est un défi énorme, un fardeau même", a remarqué, pour sa part, Madiha Ahmed, agent d'un centre de recherche canadien, qui prend part à l'étalier.

Abdoulaye Diagne, le directeur du Consortium pour la recherche économique et sociale, un centre de recherche basé à Dakar, a signalé la "montée des maladies non transmissibles liées à l'alimentation, notamment l'hypertension, le diabète et le cancer".

"Le problème, c'est que nous consommons des aliments contenant beaucoup d'énergie. Nous avons aussi des plats dépourvus d'un certain nombre d'aliments essentiels, dont les légumes. Nous mangeons très peu de fruits", a observé M. Diagne.

"Nous avons une consommation excessive de sel, de sucre et de matières grasses", a-t-il ajouté, estimant que certaines maladies, dont l'hypertension et le diabète, résultent de la consommation de certains aliments.