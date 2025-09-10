Sénégal: Deux jeunes Sénégalais parmi les potentiels gagnants du grand prix de l'ABH

Dakar — Seyni Samba et Racine Sarr, deux jeunes Sénégalais sélectionnés pour participer à la demi-finale de l'Africa Business Heroes (10-11 septembre), ont assuré de leur détermination à se hisser en finale de cette compétition dédiée à l'entreprenariat africain.

Ils seront au total vingt à compter sur leurs compétences mais aussi sur leur talent en termes communication, pour figurer dans le top 10 de cette grande compétition dont la finale est prévue à Kigali, au Rwanda.

Les candidats pourront, par ce biais, bénéficier de fonds nécessaires pour l'expansion de leur projet à une échelle régionale ou internationale, en plus d'une grande visibilité pour attirer des partenaires et des clients.

Avec son projet "Shop me away", basé sur une collaboration avec de grandes entreprises internationales comme Amazon pour effectuer des achats en ligne et envoyer des colis partout dans le monde, Racine Sarr entend faciliter les échanges transnationaux au bénéfice de ses compatriotes.

Dans le cadre de l'Africa Business Heroes, il met en avant la solution SAWA, qui veut dire échanger plus facilement, pour permettre également aux entreprises locales d'acquérir du matériel plus facilement et de livrer à des clients résidant en Afrique ou ailleurs.

"L'ABH est une mission panafricaine. Je le vois comme une grande opportunité pour étendre mon business", a-t-il fait savoir.

Fortement animé par la volonté de remporter le grand prix de l'ABH, doté d'une somme comprise entre cinquante et cent-cinquante millions de francs CFA, il compte puiser dans toutes ses réserves pour connecter le jury à son projet.

"Si, par la grâce de Dieu, nous remportons ce grand prix, nous allons pouvoir renforcer notre présence sur le continent. Actuellement, nous sommes au Sénégal avec des équipes qui desservent la Côte d'Ivoire, mais nous espérons pouvoir aller au-delà avec les fonds qui nous seront alloués", dit-il dans un élan d'optimisme.

Sa compatriote Seyni Samba, fondatrice de l'entreprise "Le Lionceau", spécialisée dans la nutrition infantile, se dit honorée d'être parmi les demi-finalistes de cette compétition.

Son activité est centrée sur la transformation de produits cultivés dans le pays comme le niébé (haricot) et le fruit de baobab, qu'elle utilise pour préparer des aliments pour nourrissons comme des purées et compotes afin d'améliorer leur santé nutritionnelle.

Au cas où elle serait lauréate de ce prix convoité, Mme Samba souhaite augmenter ses capacités de production et diversifier sa clientèle.

"Aujourd'hui, nous sommes au Sénégal, mais nous avons des demandes en Côte d'Ivoire et au Bénin. Il s'agira donc d'avoir la possibilité de nous adresser au marché régional et explorer les marchés internationaux", a-t-elle fait savoir.

Cette ambition d'étendre son projet par le biais de ce programme, les Sénégalais la partagent avec d'autres participants dont Diane, originaire du Rwanda et gérante d'une usine de confection de vêtements appelée Dikam.

Son objectif, via ce prix, est de créer des emplois pour les jeunes et les femmes et de contribuer à résorber le chômage qui sévit dans son pays dont la population est majoritairement jeune.