Sénégal: Linguère - 20 millions de francs CFA emportés lors de l'attaque d'un guichet de Wave

9 Septembre 2025
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Linguère — Vingt millions de francs CFA ont été emportés lors de l'attaque d'un guichet du réseau de services financiers Wave par des individus armés, au marché central de Linguère (nord), dans la nuit de lundi à mardi, a appris l'APS du commissaire de police Ousmane Ndao.

"Les assaillants ont neutralisé les vigiles [qui étaient là] avant de disparaître à bord d'un véhicule", a dit M. Ndao.

L'attaque du guichet s'est déroulée "sous une pluie battante", à un moment où il y avait une coupure d'électricité, selon le chef du commissariat urbain de police de Linguère.

Une enquête a été ouverte dans le but de retrouver les assaillants, a signalé Ousmane Ndao, déplorant que le commissariat de police qu'il dirige ne dispose que d'une seule voiture pour la surveillance de la ville.

Lire l'article original sur APS.

Tagged:
Copyright © 2025 Agence de Presse SÃ©nÃ©galaise. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 500 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.