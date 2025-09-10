Sénégal: Linguère - 20 millions de francs CFA emportés lors de l'attaque d'un guichet de Wave

Linguère — Vingt millions de francs CFA ont été emportés lors de l'attaque d'un guichet du réseau de services financiers Wave par des individus armés, au marché central de Linguère (nord), dans la nuit de lundi à mardi, a appris l'APS du commissaire de police Ousmane Ndao.

"Les assaillants ont neutralisé les vigiles [qui étaient là] avant de disparaître à bord d'un véhicule", a dit M. Ndao.

L'attaque du guichet s'est déroulée "sous une pluie battante", à un moment où il y avait une coupure d'électricité, selon le chef du commissariat urbain de police de Linguère.

Une enquête a été ouverte dans le but de retrouver les assaillants, a signalé Ousmane Ndao, déplorant que le commissariat de police qu'il dirige ne dispose que d'une seule voiture pour la surveillance de la ville.