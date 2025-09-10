Dakar — Le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, s'est réjoui de la victoire obtenue par l'équipe nationale senior de football du Sénégal aux dépens des Léopards de la République démocratique du Congo (RDC), 3 buts à 2, mardi, à Kinshasa, pour les éliminatoires de la Coupe du monde 2026.

Dans un message publié sur les réseaux sociaux après le coup de sifflet final, le chef de l'État adresse ses félicitations aux Lions pour leur engagement et leur discipline.

Bassirou Diomaye Faye estime qu'ils ont tenu parole en battant l'équipe de la RDC.

"Ils nous l'avaient promis ce matin, ils l'ont fait ! Avec courage et discipline, nos Lions sont allés chercher une victoire précieuse au Congo, rendant fier tout un peuple", a-t-il écrit sur sa page Facebook.

Le président de la République fait allusion à un entretien téléphonique qu'il a eu avec des joueurs, dont le capitaine des Lions, Kalidou Koulibaly, et quelques membres de la direction technique de l'équipe, quelques heures avant le match.

M. Faye rappelle toutefois que "le travail n'est pas fini", puisqu'il reste deux matchs à jouer par le Sénégal, contre la Mauritanie et le Togo, pour les éliminatoires de la Coupe du monde 2026.

Il conseille au supporters des Lions de rester "concentrés et unis derrière eux", pour les pousser à "franchir les deux dernières étapes", les deux matchs à jouer, et à "offrir au Sénégal une nouvelle qualification à la Coupe du monde".

"En avant, Lions ! Le pays tout entier croit en vous", a écrit le président de la République.

Avec la victoire obtenue en RDC, le Sénégal reste confortablement en tête de son groupe qualificatif, avec 18 points. L'équipe congolaise est deuxième, avec 16 points.