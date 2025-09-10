Sénégal: Pape Thiaw - 'Rien n'est joué, il reste deux finales pour aller à la Coupe du Monde'

9 Septembre 2025
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Dakar — Les Lions vont disputer deux finales en octobre et vont les jouer à fond pour se qualifier au Mondial 2026, malgré la victoire décisive face aux Léopards de la République démocratique du Congo, mardi, au stade des Martyrs de Kinshasa, a déclaré le sélectionneur national, Pape Thiaw.

"Il faut féliciter les joueurs. Ce n'était pas facile. Aujourd'hui, rien n'est fait. Rien n'est joué, [il] reste [encore] deux autres finales à jouer. Nous allons les jouer à fond pour aller à la Coupe du Monde", a-t-il dit en conférence de presse d'après match.

L'équipe nationale de football du Sénégal a pris une sérieuse option pour la qualification à la prochaine Coupe du monde en allant battre (3-2) celle de la République démocratique du Congo (RDC), au stade des Martyrs de Kinshasa.

Cette rencontre comptait pour la huitième journée de la poule B des éliminatoires de la Coupe du monde 2026.

Pour le sélectionneur national, les Lions viennent de "choper" la première place de la poule B et comptent la garder pour les deux prochaines journées pour valider leur qualification à la Coupe du Monde.

Il a salué la sérénité de ses joueurs, pourtant menés (2-0), en soulignant que le public a "gêné un tout petit peu" les Lions du Sénégal.

"Nous étions venus pour chercher quelque chose. Nous avons gardé nos principes de jeu, nos phases de jeu", a souligné Pape Bouna Thiaw.

