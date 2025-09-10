Sénégal: Sites aurifères - 54 personnes identifiées et 17 motos saisies lors d'une opération de la brigade routière à Kédougou

Kédougou — La brigade de recherche routière de Saraya a révélé que 54 individus ont été identifiés et 17 motos saisies dans les villages aurifères de Kolia et de Karakhéna dans la région de Kédougou, lors d'une patrouille nocturne, a appris l'APS de source sécuritaire.

"Les éléments de la brigade de recherche routière de la compagnie de la gendarmerie de Saraya ont procédé à des opérations de sécurisation et des patrouilles nocturnes pour lutter contre la délinquance et le banditisme dans les sites d'orpaillage clandestins", précise-t-on.

Dans la nuit du 8 au 9 septembre, une patrouille nocturne a été menée dans les villages de Kolia et de Karakhéna, dans la commune de Bembou. L'opération a permis d'identifier 54 personnes et de contrôler 17 motos dans ces villages abritant des sites d'orpaillage clandestins, ajoute la même source.

Les Forces de défense et de sécurité (FDS) ont également saisi au cours de la patrouille 12 cornets de chanvre indien, des comprimés Cétamil, un groupe électrogène et deux batteries.

"Deux individus de nationalités étrangères ont été arrêtés dans le village de Karakhéna pour détention et usage de chanvre indien et de comprimés prohibés", a indiqué la source sécuritaire.

Elle a signalé que trente individus ont été interpellés dans la nuit du 2 septembre et neuf motos saisies au cours de cette opération de sécurisation des frontières et de la lutte contre la délinquance et le terrorisme dans le département de Saraya.

Six machines des jeux d'argent chinois, un groupe électrogène,3 caisses de boissons alcoolisées ainsi que plusieurs canettes de boisson ont été aussi saisis au cours de cette opération, selon toujours la source.

Les forces de défense et de sécurité multiplient les opérations de sécurisation des frontières pour lutter contre le banditisme, la menace terroriste et l'extrémisme violent dans la région de Kédougou.

Le ministre des Forces armées, le Général Birame Diop a procédé à l'inauguration, au mois d'août dernier, d'une infirmerie, du poste de commandement de la compagnie de gendarmerie et de la brigade de recherche routière de Saraya.

De nouvelles unités de l'état-major de la Légion de gendarmerie de Kédougou ont été mises en service le même jour par le ministre Birame Diop, s'inscrivant dans une nouvelle démarche de contrôle et de sécurisation de l'espace relevant de la compétence de la gendarmerie nationale.