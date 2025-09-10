Sénégal: Concours de recrutement d'élèves-maîtres - Les candidatures seront ouvertes du 10 septembre au 10 octobre (Tutelle)

9 Septembre 2025
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Dakar — Le ministère de l'Éducation nationale a annoncé mardi l'ouverture des candidatures au Concours de recrutement d'élèves-maîtres (CREM), session 2025, à partir du mercredi 10 septembre.

Les dépôts de candidatures sont prévus du 10 septembre à 08h00 au 10 octobre 2025 à 17h00, informe le communiqué de la tutelle.

Il rappelle que le concours est ouvert aux Sénégalais âgés de 18 à 33 ans au 31 décembre 2025, titulaires du baccalauréat ou d'un diplôme reconnu équivalent, dans les options Français, Arabe, Anglais et Daara (enseignement arabo-islamique traditionnel).

L'inscription en ligne, le paiement des droits d'inscription, la numérisation et le téléchargement des pièces constitutives du dossier physique de candidature sur le site internet du CREM (www.crem.education.sn), sont obligatoires pour tous les candidats.

Les épreuves de présélection se dérouleront le jeudi 16 octobre 2025 à partir de 10 heures, dans les centres retenus par les Inspecteurs d'académie, indique-t-on.

