Sénégal: Kaffrine - Le nouveau chef de la subdivision des douanes a pris fonctions

Kaffrine — Le commandant Mouhamadou Moussa Guissé, nouveau chef de la subdivision des douanes de Kaffrine (centre), a pris fonctions lors d'une cérémonie qui s'est déroulée mardi dans la ville chef-lieu de région.

Il remplace le colonel Makhmout Fall, qui est devenu chef du bureau chargé du suivi et de l'évaluation de la performance à la direction générale des douanes, après deux ans et demi à la tête des douanes de la région de Kaffrine.

La cérémonie de passation de service s'est déroulée au siège de la subdivision des douanes, en présence des douaniers, des amis, parents et proches de Mouhamadou Moussa Guissé.

Le bilan des opérations menées sous la direction de Makhmout Fall a été évoqué à cette occasion.

Par exemple, plus de 2 000 kilogrammes de produits prohibés, d'une contre-valeur de près de 19 milliards de francs CFA, ont été saisis dans la région de Kaffrine en 2024.

M. Guissé, vérificateur à l'aéroport international Blaise-Diagne de Diass (ouest), de 2018 à 2023, avait été affecté à Dakar avant d'être nommé chef des douanes de la région de Kaffrine.