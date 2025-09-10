Menés au score au départ dans un stade des Martyrs plein a craqué, les Lions de la Téranga ont pu revenir dans le match avant de renverser l'équipe de la RDC par 3-2.

En réaction à ce bel exploit des joueurs de Pape Thiaw, le président de la République Bassirou Diomaye Diakhar Faye, qui à quelques heures avant le début de la rencontre avait eu un entretien téléphonique avec le coach des Lions et son capitaine Kalidou Koulibaly, a exprimé sa joie de voir l'équipe nationale relevé le défis en battant les Léopards à domicile.

Voici son message partagé à travers ses réseaux sociaux,

« Ils nous l'avaient promis ce matin, ils l'ont fait !

Avec courage et discipline, nos Lions sont allés chercher une victoire précieuse au Congo, rendant fier tout un peuple.

Mais le travail n'est pas fini. Restons concentrés et unis derrière eux pour franchir les deux dernières étapes et offrir au Sénégal une nouvelle qualification à la Coupe du monde.

En avant, Lions !

Le pays tout entier croit en vous »