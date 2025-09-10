Afrique: Elim Coupe du monde 2026 - Le Burkina Faso et l'Egypte se neutralisent

Au stade du 4 Août de Ouagadougou, le Burkina Faso et l'Égypte se sont quittés sur un match nul (0-0) lors de la 8e journée des éliminatoires de la Coupe du monde 2026. Un résultat qui, malgré le manque d'émotions, rapproche encore un peu plus les Pharaons de la qualification.

La rencontre a démarré avec beaucoup d'intensité, mais peu de véritables occasions franches. Après un quart d'heure équilibré, c'est l'Égypte qui s'est procurée la première alerte sérieuse avec une frappe puissante de Trézéguet, bien captée par le gardien Hervé Koffi. Pour le reste, les deux équipes se sont surtout neutralisées dans l'entrejeu, avec beaucoup de duels et de fautes qui ont haché le rythme.

Au retour des vestiaires, le Burkina Faso a tenté de hausser le ton. Plus entreprenants dans les couloirs, les Étalons ont cherché à déséquilibrer la défense égyptienne sans parvenir à réellement inquiéter El Shenawy. De son côté, l'Égypte a retrouvé le ballon mais sans intensité, multipliant les passes latérales loin des zones de danger. Le match a alors basculé dans une succession de contacts et d'imprécisions, confirmant l'impression d'un duel fermé.

Dans le dernier quart d'heure, Hossam Hassan a effectué plusieurs changements offensifs pour forcer la décision, mais c'est le Burkina Faso qui s'est offert la plus grosse opportunité sur coup franc puis dans les ultimes secondes, sans réussite. Les deux formations se quittent donc dos à dos, sur un 0-0 logique au vu de la physionomie.

