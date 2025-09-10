Sénégal: Kaolack - 'Terres solidaires', un projet pour lutter durablement contre la malnutrition

9 Septembre 2025
Sud Quotidien (Dakar)
Par OG

À l'Université des sciences et technologies Tamaro Touré, SOS Villages d'Enfants Sénégal, en partenariat avec la Fondation Auchan et Auchan Sénégal, a lancé officiellement ce mardi le projet Green Project - Terres solidaires.

L'objectif : améliorer l'état nutritionnel des populations vulnérables dans la commune de Kaolack, à travers une alimentation saine, locale et durable.

Ce projet, soutenu à hauteur de 21,65 millions de francs CFA, prévoit d'impacter 800 bénéficiaires directs et 2400 personnes au total sur une période de deux ans.

« Ce n'est pas un simple don, mais un accompagnement structuré, avec un suivi conjoint et des résultats durables », a expliqué Pape Daouda Diop, Directeur national de SOS Villages d'Enfants.

L'initiative est née d'un appel à projets international lancé par la Fondation Auchan. Sur une centaine de candidatures, celle de SOS Sénégal a su convaincre.

« Ce qui a fait la différence, c'est la rigueur du projet et son lien direct avec notre coeur de métier : la nutrition », souligne Hanan Boutaha, Directrice générale d'Auchan Sénégal.

Elle rappelle aussi l'engagement local de l'entreprise : « Nous ne faisons pas que nous implanter dans les villes. Nous accompagnons aussi les communautés pour un développement inclusif et durable. »

Avec Terres solidaires, Kaolack devient ainsi un exemple concret de coopération entre acteurs associatifs et privés au service des plus fragiles.

