Afrique: Qualifs Mondial 2026 / RD Congo - Sénégal - La compo officielle des Lions avec Gana Gueye, Lamine Camara et Nicolas Jackson mais sans Pape Matar Sarr

9 Septembre 2025
Sud Quotidien (Dakar)
Par OG

Le onze de l'Equipe Nationale du Sénégal réserve une petite surprise ce mardi face à la RD Congo (16h00 GMT). Dans l'entrejeu, Pape Gueye sera associé à Idrissa Gueye et Lamine Camara. Pape Matar Sarr est alors remplaçant.

Pape Bouba Thiaw a, presque comme prévu, décidé de muscler son jeu cet après-midi à Kinshasa face à la République démocratique du Congo (16h00 GMT). Buteur contre le Soudan vendredi dernier, le joueur de Tottenham Pape Matar Sarr sera laissé sur le banc au coup d'envoi. C'est Pape Gueye, Lamine Camara et Idrissa Gana Gueye qui ont été préférés pour jouer au milieu de terrain.

Pour le reste, en revanche, c'est comme attendu. En l'absence de Moussa Niakhaté (genou), Abdoulaye Seck sera aligné au côté droit de l'axe central sénégalais, avec Kalidou Koulibaly qui se décale à gauche. Krépin Diatta et El Hadji Malick Diouf animeront les postes de latéraux. En attaque, Nicolas Jackson retrouve sa place de titulaire comme avant-centre, accompagné d'Iliman Ndiaye et Sadio Mané.

La compo des Lions face à la RD Congo

E. Mendy - Diatta, Seck, Koulibaly, Malick Diouf - Lamine Camara, Pape Gueye, Gana Gueye - Iliman, Jackson, Mané

